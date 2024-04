"Ap astoņiem vakarā kaķis atskrēja mājās ar savainotu, asiņainu aci. No sākuma domājam, mazums, ir sakāvies un satraumējis acis. Tajā pašā vakarā uzreiz skrējām uz veterināro diennakts klīniku Jelgavā, kur Kariju stacionēja, anestēzijā tīrīja un skaloja savainoto brūci," portālam "Delfi" saka kaķa saimniece.

"Atrodot Kariju, viņš bija šoka stāvoklī un visticamākais pārcieta mokošas sāpes. Bija noslēpies zem meitas gultas asiņojošu seju un elsoja no sāpēm. Klīnika svētdienas naktī lika mums Kariju atstāt tur, jo aci bija nepieciešams nākamajā dienā apskatīt acu ārstam. Pirmdienas rītā man zvanīja klīnikas acu ārste, stāstot to, ka actiņu diemžēl nav iespējams saglābt un vienīgais ko šajā situācijā var darīt ir aci izņemt. Pirms operācijas daktere man zvanīja vēlreiz, kur pateica to, ka kaķis nav satraumējies, bet gan izrādās, ka šī brūce acī ir šauta. Mums tas bija liels šoks," pauda Laura.