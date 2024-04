Viens kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 74. 1 panta otrās daļas, proti, par to, ka divi skinhedu subkultūras pārstāvji nodarīja miesas bojājumus vīrietim, kā arī pielietojot vardarbību lika vīrietim publiski slavināt nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda diktatoru Ādolfu Hitleru, un lika vīrietim publiski veikt nacistu sveicienu, proti, pacelt roku 45 grādu leņķī ar iztaisnotu plaukstu un teikt: "Lai slava Ādolfam Hitleram!" Minētās darbības tika nofilmētas ar mobilo telefonu, pēc kā ievietotas interneta vidē.

Otrs kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 78. panta otrās daļas un Krimināllikuma 150. panta trešās daļas, proti, par to, ka cits skinhedu subkultūras pārstāvis, izmantojot sociālo mediju platformas, vairākas reizes veicis tādās darbības, kas vērstas uz rasu naida izraisīšanu, kā arī par to, ka skinhedu subkultūras piederīgais, pielietojot vardarbību un draudus pret panku subkultūras pārstāvi, izdarīja darbību, kas vērsta uz nesaticības izraisīšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums.