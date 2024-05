Likumsargi norādīja, ka pēdējos gados vairāki komersanti ir ienākuši pilsētvidē ar saviem koplietošanas pakalpojumiem, lai atvieglotu iedzīvotājiem pārvietošanās iespējas. Un šo gadu laikā notikusi dažādu interešu salāgošana ar virkni grozījumu, galvenokārt ceļu satiksmes normatīvajā regulējumā. Tomēr, izmantojot pilsētvidē šo koplietošanas pārvietošanās pakalpojumu, iedzīvotāji nereti aizmirst par personīgo atbildību. Tā nebeidzas tikai ar norēķināšanos par saņemto pakalpojumu, bet attiecas arī uz to, lai braucamrīku tā nākamajam lietotājam atstātu nesabojātu.

No šī gada sākuma līdz pat maijam Rīgas pilsētā tika saņemti un reģistrēti 30 gadījumi, kad tika bojātas " Bolt Drive" koplietošanas automašīnas. Pārsvarā tika izsisti automašīnu logu stikli, kā arī fiksēti gadījumi, kad bija mēģināts pat aizdzīt automašīnas.

Tāpat policijai izdevās pierādīt jauniešu iesaisti kopumā piecos gadījumos, par kuriem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175.panta trešās daļas (zādzība, iekļūstot transportlīdzeklī) un 185.panta pirmās daļas (mantas tīša bojāšana) noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. Darbs tiek turpināts, un ir pamatotas aizdomas, ka minētās personas varēja izdarīt lielāko daļu no likumsargu redzeslokā nonākušajiem koplietošanas transportlīdzekļu bojāšanas gadījumiem Pļavnieku un Imantas mikrorajonos.

Policija šāda tipa likumpārkāpējus iedala divās grupās. Pie pirmās grupas pieskaitāmas tās personas, kuras vieglprātīgi izmanto iespēju iznomāt auto vai kādu citu braucamrīku un to sabojā. Savukārt pie otrās grupas pieskaitāmas tās personas, kuras, redzot autostāvvietā vai uz ietves novietotu koplietošanas braucamrīku, huligānisku motīvu vai pat aiz savā ziņā zināmas garlaicības izdara tiem dažādus bojājumus. Piemēram, garām ejot izsit nomas automašīnām stiklus, norauj spoguļus un arī iesper elektroskrejritenim, vai pat to iemet to kādā ūdenstilpnē vai citā tam neparedzētā vietā.