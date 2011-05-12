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Сенная лихорадка — термин абсолютно неправильный. Если бы у человечества была аллергия только на сено — как легко нам было бы жить.

Список аллергенных провокаторов из мира флоры настолько велик, что все их внести в название болезни просто невозможно — получился бы длиннющий список имен, которому позавидовал бы самый родовитый восточный хан.

Из-за огромного количества провокаторов, самая крупномасштабная аллергия, по мнению специалистов, бывает на пыльцу растений. Сейчас как раз наступает сезон цветения низкопробной флоры, поэтому с нее и начнем разговор.

Я не случайно употребила презрительное словечко, потому что сильнейшую аллергию разбрасывают среди человечества именно низкопробные сорняки: Амброзия, Лебеда, Полынь, Подорожник, Одуванчик, Крапива…

Вторая группа провокаторов из мира флоры тоже относится к неблагородной категории — это злаки. У них и названия какие-то плебейские — Тимофеевка да Лисохвост луговой, Овсяница и Мятлик, Ежа и Плевел. В общем, все они как Пырей ползучий заставляют нас чихать да сопли лить. Справедливости ради надо сказать, что и некоторые облагороженные злаки ведут себя некультурно — Пшеница, Рожь и Овес тоже принуждают нас чихать в обществе.
Самое обидное, что и красавцы-деревья, самые добрые друзья и защитники человечества, в определенный момент преподносят людям аллергические неприятности. Береза, как только зацветет, так хоть беги от нее без оглядки. А вместе с ней временными врагами людей становятся Клен и Ольха, Тополь и Вяз, Ива и Ясень, Лещина и Бук.

Поллиноз

Как утверждают специалисты, от поллиноза (то есть реакции на пыльцу цветущих растений) избавиться невозможно. Разве что противогаз надеть. Обычная маска вряд ли защитит, поскольку средние размеры пыльцы составляют 20-60 мкм. Кстати могу подбросить уголька в топку межполового соперничества. Пыльца растений — это чрезвычайно агрессивные мужские организмы, хотя под микроскопом они выглядят довольно безобидными и даже туповатыми зернышками различных конфигураций.

Второй важный фактор мужской вредности пыльцы — количество. Если они соберутся на одном кубическом метре воздуха кампанией по 10-20 зерен, аллергиков сразу же начинает бить сенная лихорадка. А теперь для сравнения посмотрите на эту цифру — в период цветения злаков в средней полосе России (который традиционно приходится на июнь-июль) в воздухе концентрируется по 100-500 мужских зерен пыльцы. И от этой напасти тоже никуда не деться. Разве что на период цветения куда-нибудь уехать. Конечно, если есть свобода выбора и тугой кошелек.

Правила предохранения

И все-таки кое-какие меры предохранения можно соблюсти, чтобы хоть как-то уменьшить вред пыльцы. Правила таковы.

ПЕРВОЕ. Запаситесь таблицами календаря пыления аллергенных растений и почаще в них заглядывайте. Особенно перед различными поездками или перед выездом на отдых. Даже если в выбранном вами месте очень хорошо, но там как раз период цветения сорной флоры, то вам туда не надо.

ВТОРОЕ. В период пыления старайтесь реже выходить на улицу, а окна в квартире держите закрытыми. В автомобиле, кстати, тоже.

ТРЕТЬЕ. Как только зацветет ваша погибель, не выезжайте в выходные на пикники и не ходите в походы, даже если труба зовет. Потерпите до лучших времен.

ЧЕТВЕТОЕ. Если позволяет кошелек, отдыхайте у моря. Там пыльцы намного меньше.

ПЯТОЕ. Не стригите газоны и не косите траву в период цветения трав.

ШЕСТОЕ. Чтобы не столкнуться с сенной лихорадкой на улице, на прогулку выходите только в определенную погоду — после дождя. Влага небесная прибивает пыльцу к земле, и риск аллергической реакции снижается, причем значительно. Сухая, жаркая и ветреная погода, наоборот, очень благоприятствует проявлению поллиноза.

СЕДЬМОЕ. Мед, конечно же, очень полезный натурпродукт, но при аллергии на пыльцу растений о нем вообще нужно забыть. Да, бывает мономед — гречишный, липовый, подсолнечный — но это еще ничего не значит, потому что никто не знает, где пчелы еще летали, с каких растений пыльцу своим брюшком подмели и в сотах его стряхнули. Поэтому в том же гречишном меде может быть пыльца полыни, крапивы, березы или тополя.

ВОСЬМОЕ. Этот совет для любителей цветов. К счастью, вы можете не отказываться от своего хобби — выращивайте своих питомцев на здоровье. Однако полюбить вам придется только благородные декоративные растения. Они опыляются насекомыми, поэтому свою пыльцу по воздуху не разбрасывают.

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