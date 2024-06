Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa apstiprināja, ka pašvaldība ir sazinājusies ar KNAB, lai noskaidrotu, vai valdes loceklis, kuram lietā ir tiesības uz aizstāvību, var pildīt darba pienākumus, no biroja saņemot pozitīvu atbildi. Pļaviņa informēja, ka šis valdes loceklis ir Zaporožecs.

Iepriekš Zaporožecs bija apsūdzēts par to, ka "Piejūra" no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. martam izvairījās no dabas resursu nodokļu nomaksas un pārkāpa atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.