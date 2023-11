27. februārī EPPO sāka kriminālprocesu un to nodeva KNAB kā kompetentajai iestādei pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai. KNAB kriminālprocesā izmeklē iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un krāpšanu lielā apmērā.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas esošās un viena bijusī Valkas novada pašvaldības amatpersona, iespējams, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, kopā ar kāda uzņēmuma pārstāvi veikušas nelikumīgas darbības, lai pašvaldības projekta īstenošanai prettiesiski iegūtu vismaz 744 000 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma un 32 000 eiro no Latvijas valsts budžeta dotācijas. Projekts saistīts ar ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras izveidi.