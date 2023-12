Krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka laika periodā no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada oktobrim bijusī Ādažu novada pašvaldības sociālā darbiniece, darbojoties organizētā grupā, veica darbības, lai panāktu nepamatotu sociālā pabalsta piešķiršanu vienai no noziedzīgajā nodarījumā iesaistītajām personām.