Kāda 1973. gadā dzimusi sieviete tikusi pie kriminālprocesa pēc tam, kad viņas dēls ar mammas audzēto marihuānu pacienājis divus savus skolasbiedrus – 2006. un 2008. gadā dzimušus puišus, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā (VP).

VP vēsta, ka 22. februārī policisti, pildot savus dienesta pienākumus, atradās kādā no Rīgas iecirkņa apkalpojamās teritorijas skolām. Trīs jaunieši saņēma īsziņu no citiem skolniekiem, ka skolā ir policija. Jaunieši, neko nepaskaidrojot, izgāja no klases.