Pacients griezās pie Stradiņa slimnīcas speciālistiem zaļā koridora ietvaros, sakarā ar sūdzībām par balss piesmakumu, ko pats ir novērojis pāris mēnešus. Veicot pacienta apskati, tika konstatēts, ka sprauga, pa kuru pacients elpo, ir ļoti šaura. Radioloģiskie izmeklējumi norādīja uz ļaundabīgu audzēju balsenē un veiktā biopsija to apstiprināja. Labākais risinājums bija ķirurģiskā ārstēšana, jo, ņemot vērā audzēja izplatību, citas ārstēšanas metodes, piemēram, staru-ķīmijterapija, pacientu neizārstētu.

Tā kā balsenes audzējs bija izmērā liels un izaudzis cauri balsenei, bija jārezecē arī daļu barības vada un jāveic barības vada rekontrukcija ar mikrovaskulāru lēveri – no pacienta kājas tika paņemts ādas lēveris ar visiem asinsvadiem, kuri tika piešūti pie kaklā esošajiem asinsvadiem un no ādas lēvera tika atjaunots barības vads. Operācijas un pēcoperācijas periods noritēja bez sarežģījumiem. Priekšā vēl atveseļošanās posms un audiologopēda nodarbības balss rehabilitācijai.

Gan agrīnas, gan vēlīnas stadijas balsenes ļaundabīgu saslimšanu gadījumos izvēles metode ir ķirurģiska ārstēšana, ja pacienta vispārējais stāvoklis to atļauj. Stradiņa slimnīcā pie agrīnām balsenes ļaundabīgu audzēju stadijām ir iespējama lāzerķirurģijas metode, kura tiek veikta ar mikroskopa palīdzību, tādējādi vēl vairāk nodrošinot audzēja radikālu izņemšanu un pacienta dzīves kvalitātes mazāk ietekmējošu manipulāciju. Stradiņa slimnīca ir vienīgā vieta Latvijā, kur šādas operācijas veic ikdienas praksē, līdz ar to ir lielākā pieredze to veikšanā.