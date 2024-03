"Pietura nav manā maršrutā, es neapstāšos", nosaka šoferis ar kartīti Nr8031. Viņa balss tembrā nolasāmas varas apziņas notis, kad mazs cilvēks uz brīdi var justies liels vīrs. Tikmēr pasažieri pa autobusa durvju logu vēro, kā attālinās no savas ierastās pieturvietas un domās jau piemēra vairākus kilometrus garo maršrutu atpakaļ ar kājām. Papildu neizpratni raisa fakts, ka pirms pus otra mēneša "Ērgļu" autobuss vēl šajā pieturvietā apstājās regulāri. Par ērmīgiem birokrātiem no Autotransporta direkcijas (ATD), vai "Liepājas Autobusu parka" (LAP) šoferu tikumiem, neizlaižot pieturās pasažierus, bija nācies dzirdēt jau agrāk, līdz par to klātienē pārliecinājās arī portāls "Delfi". Pieturā "Vecā skola", kurā bieži gaida pasažieri, šoferis Nr8031 vienkārši neapstājās. Bet viņa darba devējs LAP šo jauno kārtību pamatoja lakoniski: "izmaiņas no 1. marta ieviestas, apkopojot pasažieru vajadzības, lai atvieglotu pārvietošanās iespējas reģionā".