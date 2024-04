Orleāns bija pirmais, kas plašākai sabiedrībai darīja zināmu, ka partijā alga esot maksāta aploksnēs . To pārbauda KNAB .

Viens no pārkāpumiem – JV izmantoja biedrības "Retro Auto muzejs" pamatlīdzekļus apvienības vajadzībām. KNAB ziņojumā uzskaitīts priekšmetu saraksts: lāzerprinteris un tā toneris, ledusskapis, televizors un tā kronšteins. Līdz ar to JV ir saņēmusi labumu no juridiskās personas, kas ir aizliegts. "Retro auto muzeja" valdes loceklis ir Orleāns.