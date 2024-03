Partija "Vienotība" bijušā tās biroja darbinieka Normunda Orleāna rīcību, sūdzoties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par tā saukto aplokšņu algu maksāšanu viņam un vēl vismaz desmit partijas biroja darbiniekiem, vērtē kā reakciju uz to, ka cilvēks tiek atlaists no darba. To trešdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja partijas priekšsēdētājs finanšu ministrs Arvils Ašeradens.