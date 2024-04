Trīs gadu periodā, kuru analizēja Valsts kontrole, ministru prezidentam bija 53 ārvalstu lidojumi, no kuriem vairāk nekā pusē izmantoti speciālie reisi, trešdien, 10. aprīlī, LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. Tāpat viņa norādīja, ka pētāmajā laika periodā bija vairāki premjeri un biroja vadītāji.

Kā LTV sacīja Vilka, kopumā no Valsts kontroles vērtētajiem 53 Kariņa komandējumiem 21 ticis veikts ar regulārajiem avioreisiem, bet 32 gadījumos izmantoti speciālie lidojumi.

"Mēs gribam kliedēt šo mītu, ka ir šie steidzamie lidojumi. No šiem 32 komandējumiem, kas bija attiecīgi mūsu revidējamā laika posmā, tikai viens ir bijis tāds, kur speciālais reiss ir pasūtīts iepriekšējā dienā. Tas periods, kurā pasūtīts, bija pat līdz 37 dienām," viņa atklāja. "Plānošanu varēja krietni labāk veikt", secina Vilka.

Kad pieņemts lēmums skatīt šo jautājumu, bija sākta revīzija, bet starpziņojums tika noraidīts - saņemtas trīs pārsūdzības un viens iesniegums no paša Kariņa, atklāja Vilka.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka pērn opozīcijā esošais politiskais spēks " Apvienotais saraksts " (AS) uzdeva virkni jautājumu par Krišjāņa Kariņa valdības vadīšanas laikā praktizēto speciālo avioreisu izmantošanu. Tāpat AS vērsās Valsts kontrolē ar lūgumu izvērtēt šo lidojumu pamatotību.

No Valsts kancelejas sniegtā informācijas, speciālie gaisa transporta līgumreisi laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 2023. gada septembrim valsts budžetam izmaksāja 600 000 eiro, bet par premjera nokļūšanu uz Eiropadomes sēdēm no Eiropas Savienības budžeta piešķirti 750 000 eiro.