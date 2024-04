Citi ar investoru saistītie uzņēmumi vai to darbība citos tirgos, investoram pārstāvot AAE valdības uzņēmumu, esot ārpus "Riga Port City" kompetences. Kompānijā piebilda, ka Latvijā pastāv atbilstoša sistēma, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas visas saistības un normatīvās prasības, ārzemju uzņēmējiem veicot uzņēmējdarbību Latvijā.

Attīstības projektos 15 gadu laikā tika solīts ieguldīt vairāk nekā trīs miljardus eiro. Parakstot sadarbības memorandu, puses apņēmās mērķtiecīgi sadarboties, lai attīstītu Andrejsalas apkaimi. Rīgas ilgtspējīgas plānošanas stratēģijā Andrejsalas apkaime ir noteikta kā stratēģiskas nozīmes pilsētas attīstības teritorija, kuras unikālo atrašanas vietu un vērtību novērtē arī AAE investors, atzīstot to par vienu no perspektīvākajām pilsētvides attīstības iespējām Ziemeļeiropā.

Iniciatīva par sadarbības memoranda parakstīšanu nākusi no investora, un Rīgas dome tam atsaukusies, ievērojot vispārējo principu par to, ka investīciju piesaiste pilsētai ir ļoti būtiska un pie tā pašvaldība strādā pastāvīgi. Sadarbības memorandā pilsēta neesot uzņēmusies nekādas konkrētas saistības, vienošanās esot vispārīga

Vienlaikus kompānijas pārstāvji norāda, ka "Riga Ropax Terminal" ir uzaicinājusi piedalīties konkursā vairākus ārvalstu arhitektu birojus - no ASV "Berenblum Busch Architects", no Somijas "ALA Architects", kā arī no Igaunijas "R-Konsult", vienlaikus aicinot metus iesniegt arī citiem interesentiem, kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām.