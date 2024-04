Siliņa uzrunu Saeimas sēdē sāka ar pateicību iepriekšējam ārlietu ministram Krišjānim Kariņam (JV). Savukārt par Braži Siliņa sacīja, ka viņa ir ne tikai profesionāle, bet arī spēcīga personība ar gribasspēku, viņa nenobīsies no sarežģītiem uzdevumiem.

"Braže ir profesionāle ārlietu jomā. Es domāju, ka viņas vārds komentārus neprasa. Viņai ir plašas zināšanas, plašs kontaktu loks un pieredze diplomātijā un starptautiskajās attiecībās. Nav šaubu, ka viņa varēs efektīvi un veiksmīgi pildīt ārlietu ministra pienākumus no pirmās dienas," sacīja Siliņa.

Opozīcijas deputāts Edgars Tavars sevis pārstāvētā politiskā spēka " Apvienotais saraksts " (AS) vārdā uzsvēra, ka AS atbalsta Braži ārlietu ministres amatā. Tavars sacīja, ka politiskais spēks uzklausīja Braži un viņas kandidatūra ministres amatam šķiet vispiemērotākā.

Tiekoties ar Braži, AS sagaidīja neitrālu un profesionālu pieeju, skaidru un godīgu pozīciju valstij svarīgos jautājumos, sākot no Ārlietu ministrijas spējas veicināt ekonomisko attīstību, ārējo drošību līdz pat jautājumiem, kas skar mūsu tranzītu uz Krieviju mangāna rūdas sakarā. "Ir jāatzīst, ka no šīs sarunas mums nenācās vilties," pauda politiķis.