Šogad 9. klašu skolēni varēs atteikties no krievu valodas apgūšanas, otrdien lēma valdība.

Lai skolēns atteiktos no krievu valodas apgūšanas, viņa vecākiem jāuzraksta iesniegums. Tādā gadījumā skolēnam liecībā tiks norādīts iepriekšējos mācību gados iegūtais vērtējums krievu valodā.

Tāpat valdība otrdien lēma, ka no 2026. gada skolēniem, sākot no 5. klases, otrā svešvaloda būs jāapgūst kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas oficiālajām valodām.