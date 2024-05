"Vēlu, lai katrs Latvijas patriots šodien ne tikai ierauga prieku, bet arī rada prieku un parāda prieku tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ paši to nespēj atrast. Prieku par mūsu valsti un mūsu Latvijas cilvēkiem. Lai smieklu ir vairāk nekā asaru. Lai aizkustinājuma vairāk nekā rūpju. Un jo īpaši šodien – lai lepnuma vairāk nekā pieticības. Lepnuma par mūsu sarkanbaltsarkano karogu, lepnuma par mūsu zemi un mūsu Latvijas cilvēkiem," Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pauda savā apsveikumā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienā.

Tāpat viņš uzsvēra to, ka brīvība nav pašsaprotama: "Ir pagājuši 34 gadi kopš Augstākā Padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Ir pagājuši 34 gadi kopš Latvijas bērni dzimst brīvā un neatkarīgā Latvijas Republikā. Ir izaugusi jauna paaudze, kura autoritārismu iepazīst tikai vēstures grāmatās un ārvalstu ziņu raidījumos, nevis savā ikdienā. Ir izaugusi paaudze, kurai nav bail no sava viedokļa. Paaudze, kurai nav bail no patiesības. Šī paaudze mūsu valsts neatkarību, brīvību un demokrātiju uzskata par pašsaprotamām vērtībām," pauda Valsts prezidents.