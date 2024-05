Pēc izkanējušās informācijas vairāki pasniedzēji zaudējuši savas amata pozīcijas, bet vienam ir piemērots disciplinārsods. Tāpat amatu zaudēja JVLMA rektors Guntars Prānis, kurš gan sākotnēji no amata atkāpties nevēlējās, jo uzskatīja, ka var būt daļa no efektīva situācijas risinājuma. Līdz rektora vēlēšanām JVLMA rektora amata pienākumus no 1. maija pilda līdzšinējā JVLMA Senāta vadītāja Ilona Meija.