Raidījumam neizdevās telefoniski sazināties ar nevienu no abiem pasniedzējiem, kuriem nu kā amats norādīts vien "docētājs".

Tam sekoja akadēmijas padomes lēmums izteikt neuzticību akadēmijas rektoram Prānim un aicinājums viņam atkāpties no amata. Padome brīdināja – ja rektors atteiksies atkāpties no amata, JVLMA padome aicinās Senāta priekšsēdātāju Ilonu Meiju pēc iespējas ātrāk izskatīt šo lēmumu Senāta ārkārtas sēdē.

Taču JVLMA rektors Guntars Prānis paziņojis, neplāno atkāpties no amata. Viņš uzskata, ka var būt daļa no efektīva situācijas risinājuma. Līdz ar to šis jautājums tiks izskatīts JVLMA Senāta ārkārtas sēdē.