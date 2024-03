Pēc publiski izskanējušās informācijas par iespējamo seksuālo uzmākšanos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) tās rektors Guntars Prānis neplāno atkāpties no amata, portālam "Delfi" apstiprināja pats rektors. Viņš uzskata, ka var būt daļa no efektīva situācijas risinājuma. Līdz ar to šis jautājums tiks izskatīts JVLMA Senāta ārkārtas sēdē.