Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) apkopojis jaunāko informāciju par politisko partiju un to apvienību deklarētajiem izdevumiem, kurus tie plāno tērēt priekšvēlēšanu aģitācijai pirms 8. jūnijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Partijas un to apvienības no 10. februāra, kad Latvijā sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods, līdz 10. maijam kopumā noslēgušas līgumus par limitētajiem aģitācijas izdevumiem kopsummā 1 549 575,63 eiro apmērā, portāls "Delfi" uzzināja birojā.