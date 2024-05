2023. gadā KP uzsāka izvērtējumu par Latvijas Ārstu ētikas kodeksā iekļauto aizliegumu ārstiem pārvilināt pacientus no saviem kolēģiem.

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis skaidrojis: "Brīvo profesiju pārstāvji, piemēram, ārsti, zvērināti advokāti un notāri un citi speciālisti piedāvā pakalpojumus, pretī par to saņemot atlīdzību, turklāt šo profesiju pārstāvji uzņemas arī finansiālos riskus, kas saistīti ar minēto pakalpojumu sniegšanu. Tādējādi brīvo profesiju pārstāvji ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības veicējiem un attiecīgi to rīcībai biedrību ietvaros ir jāatbilst konkurences tiesību normām, tajā skaitā, tie nedrīkst vienoties par konkurences mazināšanu tirgū. To apstiprina arī jaunākā tiesu prakse, Eiropas Savienības Tiesai šī gada janvārī nospriežot, ka brīvo profesiju pārstāvji ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem aizliegts vienoties ar cenām vai citādi ierobežot konkurenci tirgū."