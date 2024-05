"Bite Latvija" jaunais bezmaksas telefonkrāpniecības apkarošanas risinājums turpmāk ļaus bloķēt zvanus, kas maskēti par Latvijas numuriem: pirmkārt, izsaukumus no Latvijas mobilo un fiksēto tīklu numuriem, kas nav piešķirti lietošanai nevienam operatoram, otrkārt, izsaukumus no "Bite Latvija" mobilā tīkla numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm, bet kas pēc "Bite Latvija" sistēmas datiem neatrodas ārvalstīs, un, treškārt, izsaukumus no Latvijas fiksēto tīklu numuriem, kas tiek veikti no ārvalstīm.