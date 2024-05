Ar grozījumiem iecerēts atteikties no iespējas piemērot sabiedrisko darbu kā sodu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tāpat sabiedrisko darbu nevarēs piemērot par atteikšanos no apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes vai ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu.

Savukārt par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas, ja to izdarījusi persona, kura pakļauta mobilizācijai civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, varēs sodīt arī ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, bet, ja no mobilizācijas izvairīsies rezerves karavīrs, rezervists vai zemessargs - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. Pašlaik likumā noteiktais sods par to ir īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.