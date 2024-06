Kontekstā ar NATO 75. gadskārtai veltīto samitu Vašingtonā, Braže norādīja, ka tas varētu iezīmēt vēsturisku pagrieziena punktu alianses vēsturē - samitā absolūts vairākums NATO sabiedroto būs sasnieguši vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) ieguldījuma aizsardzībā un atsevišķi sabiedrotie pat krietni vairāk. Latvija un pārējās Baltijas valstis šo mērķi jau ir pārsniegušas - pašlaik Latvijas iemaksas aizsardzībā veido 3,11% no IKP. Arī Zviedrijas ieguldījums jau ir pārsniedzis 2% no IKP.