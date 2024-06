Kritiku par "Rail Baltica" projektu pauda opozīcijas deputāti, kuri no valdības sagaida konkrētu plānu problēmu novēršanai. Deputāts Edgars Tavars (AS) norādīja, ka Siliņas ziņojumā Saeimai nav ne vārda par "Rail Baltica" projekta izmaksu "iespējamo katastrofālo ietekmi" uz valsts budžetu. "Un risinājums valdībai, kā to darīt ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu (P) priekšgalā, uz šodienu arī nav," secināja deputāts.