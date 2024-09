Finanšu ministrija (FM) sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai valdībā informatīvo ziņojumu par valsts budžeta ieņēmumu un nodokļu politikas pārskatīšanu 2025.- 2027. gadā, kas paredz palielināt neto ienākumus aptuveni 95% strādājošo, vienlaikus to kompensējot ar izmaiņām nodokļos, piemēram, ceļot akcīzi cigaretēm, degvielai un saldinātiem bezalkoholiskajiem dzērieniem.

FM portālu "Delfi" informēja, ka ziņojums sagatavots atbilstoši Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes konceptuāli atbalstītajam nodokļu pārskatīšanas scenārijam. Minētās izmaiņas nodokļos Ministru kabinets skatīs ceturtdien, 19. septembrī.

"Darbaspēka nodokļu izmaiņu piedāvājums paredz palielināt neto ienākumus aptuveni 95% strādājošo jeb visiem, kuru bruto alga ir līdz 4000 eiro mēnesī, ar lielāko pieaugumu tieši darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro," norādīja ministrijā.

Fiksēts neapliekamais minimums

FM norāda, ka piedāvātais scenārijs vienkāršo nodokļu sistēmu un līdz ar darbaspēka nodokļu samazināšanu veicinātu privāto patēriņu un investīcijas. Vienlaikus izstrādātās izmaiņas izlīdzinātu Latvijas darbaspēka izmaksu konkurētspēju Baltijas līmenī, un atstātu papildu finansējumu uzņēmumiem tālākām investīcijām un veicinātu ekonomikas izaugsmi.

No 2025. gada paredzēts noteikt fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī apmērā un no 2026. gada to paaugstināt uz 550 eiro un 2027. gadā uz 570 eiro mēnesī.

Pensionāru neapliekamo minimumu nākamajā gadā paredzēts paaugstināt no 500 uz 1000 eiro mēnesī.

Kā aprēķinājusi FM, piemēram, ja persona saņem pensiju 750 eiro mēnesī, tad nākamajā gadā viņa ieguvums būs papildu 50 eiro mēnesī. Savukārt, ja pensija ir 1000 eiro, tad no 2025. gada persona "uz rokas" saņems par 100 eiro mēnesī vairāk.

Minimālā alga 2025. gadā pieaugs no 700 uz 740 eiro mēnesī, 2026. gadā uz 780 eiro mēnesī, no 2027. gada uz 820 eiro mēnesī, bet no 2028. gada uz 860 eiro mēnesī.

IIN izmaiņas

Līdzsvarojot neapliekamo minimumu ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likmēm un lai vienkāršotu darbaspēka nodokļu sistēmu, paredzēts ienākumiem līdz 105 300 eiro gadā jeb 8775 eiro mēnesī noteikt vienu IIN likmi – 25,5% apmērā.

Ienākumiem virs 8775 eiro mēnesī tiek saglabāts solidaritātes nodoklis 33%.

"Tā kā turpmāk neapliekamā minimuma apmērs neatkarīgi no atalgojuma lieluma būs nemainīgs, iedzīvotājiem "uz rokas" paliks vairāk naudas, neskatoties uz to, ka IIN likme mainītos no 20% un 23% pašlaik uz 25,5%," pauž ministrijā.

Izmaiņas pensiju iemaksās

Lai kompensētu darbaspēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos, plānots pārnest vienu procentpunktu no fondētās pensiju shēmas (otrā līmeņa) uz pensiju pirmo līmeni. Pirmajam līmenim tiks novirzīti 15% un otrajam līmenim 5%.

FM norāda, ka šis risinājums paredzēts terminēti laika periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim.

Nedaudz cels strādājošo vecāku pabalstu

Strādājošo vecāku pabalstu paredzēts palielināt līdz 60% (patlaban 50%) no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra. Paredzēta arī IIN atvieglojuma koplīgumiem paplašināšana (mobilitātei) līdz 700 eiro gadā.

Savukārt autoratlīdzības saņēmējiem paredzēts turpināt līdz šim noteikto nodokļu nomaksas kārtību vēl uz trim gadiem.

Piedāvājums paredz arī turpmāk piemērot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 12% apmērā Latvijai raksturīgajiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Lauksaimnieku saņemtās atbalsta summas (subsīdijas) netiks apliktas ar IIN.

Atsevišķiem produktiem cels akcīzi

Lai sasniegtu Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķu sekmēšanu, pakāpeniski plānots paaugstināt akcīzes nodokļa likmes degvielai, kā arī degvielai, dabasgāzei un naftas gāzēm, ko izmanto par kurināmo, par CO2 komponenti.

2025. gadā likme būs 10 eiro par vienu tonnu CO2 un 2026. gadā 20 eiro par vienu tonnu CO2.

Tāpat no 2025. gada paredzēts paaugstināt akcīzes nodokļa likmi bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu līdz 8 gramus uz 100 mililitriem no 7,4 eiro par 100 litriem līdz 11 eiro par 100 litriem. "Tā rezultātā nodokļu daļa vienam litram dzēriena pieaugtu par 4 centiem," piebilst FM.

Cels auto nodokli

Ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā paredzēts no 2025. gada palielināt visas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par 10%. Plānots noteikt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas termiņu – kalendārajam gadam sekojošā gada 31. janvāri un palielināt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes par 10%, sākot no 2027. gada.

Sākot ar 2025. gadu paredzēts paaugstināt izložu nodokļa likmi līdz 15% un paaugstināt azartspēļu nodevu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju līdz 45 000 eiro par katru kārtējo gadu. Savukārt, sākot ar 2027. gadu, Izložu un azartspēļu likumā paredzēta vēl virkne izmaiņu, tostarp paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi veiksmes spēlei pa tālruni un totalizatoram un derībām līdz 18% un paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi bingo līdz 12%.

Atsevišķas izmaiņas no 2027. gada

Lai harmonizētu akcīzes nodokļa likmes ar Baltijas valstīm, no 2027. gada paredzēts paaugstināt akcīzes nodokļa likmi arī alkoholiskajiem dzērieniem, tostarp alum, tabakas izstrādājumiem un pēc mērķa līdzīgiem produktiem.

Tā rezultātā stiprā alkoholiskā dzēriena 0,5 litru pudeles cena (alkohola saturs 40 tilpumprocenti) 2027. gadā varētu pieaugt par 0,15 centiem, vīna pudeles (0,75 litri) – par 6 centiem, bet 0,5 litru alus pudeles (alkohola saturs 5,2 tilpumprocenti) – par 2 centiem.

Nodokļu daļa paciņai cigarešu 2027. gadā pieaugs par 46 centiem, paciņai karsējamās tabakas (5,3 g) – par 19 centiem. Smēķējamās tabakas 40 gramu iepakojuma cena varētu pieaugt par 62 centiem, bet viena cigāru vai cigarillu iepakojuma (10 gab.) – par 29 centiem.

Savukārt, elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem nodokļu līmenis par 2 mililitru iepakojumu pieaugs par 10 centiem, bet par 10 mililitru iepakojumu – par 48 centiem. Nodokļu daļa tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņi,14 g iepakojums) 2027. gadā pieaugs par 28 centiem.

Priekšlikumā ir ietverts plāns atcelt akcīzes nodokļa atbrīvojumu naftas produktiem, ko izmanto elektroenerģijas ražošanā un koģenerācijā, nosakot akcīzes nodokļa likmi kā naftas produktiem, kurus izmanto kā kurināmo.

Cik izmaksās izmaiņas?

Pēc FM aplēsēm, kopējā darbaspēka nodokļu izmaiņas budžetā rada iztrūkumu 87,1 miljonu eiro apmērā. Izmaiņas IIN likmēs budžetā radīs 191,1 miljona eiro iztrūkumu, samazinātā PVN likme Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem budžetam radīs robu 17,1 miljona eiro apmērā, IIN atvieglojuma koplīgumiem paplašināšana līdz 700 eiro gadā budžetam izmaksās 14 miljonus eiro.

Strādājošu vecāku pabalstu nosakot 60% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra, budžetam ies secen 3,1 miljons eiro.

Tajā pašā laikā izmaiņas pensiju fonda sadalījumā radīs papildus budžeta ieņēmumus 104 miljonu eiro apmērā.

Savukārt plānotie kompensējošie pasākumi budžetam ļaus papildus iekasēt 103 miljonus eiro. Akcīzes likmju paaugstināšana ļaus iekasēt papildus 33 miljonus eiro, ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas plānoti 30 miljonu eiro apmērā, nodokļu ieņēmumu pieaugums saistībā ar minimālās darba algas paaugstināšanu lēsts 18,4 miljonu eiro apmērā, pāreja uz 25,5% IIN pamatlikmi ļaus papildus iekasēt 17 miljonus eiro, minimālās darba algas paaugstināšana ļaus iekasēt 17,1 miljonu eiro.

Akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana saldinātiem bezalkoholiskajiem dzērieniem ļaus papildus iekasēt 3,3 miljonus eiro, auto ekspluatācijas nodokļa indeksēšana visiem transportlīdzekļiem un šī nodokļa samaksas termiņa izmaiņas ļaus papildus iekasēt 11,4 miljonus eiro, bet izložu nodokļa likmes palielināšana no 10% uz 15% ļaus papildus iekasēt 2,5 miljonus eiro.

Šīs izmaiņas paredzēts virzīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" pavadošo likumprojektu paketē.

