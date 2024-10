Šodien Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) no finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) saņēma 2025. gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus, kas no Finanšu ministrijas parlamentā tika nogādāti tradicionālajā brūnas ādas budžeta portfelī. Par galveno valsts prioritāti nākamgad noteikta valsts iekšējā un ārējā drošība.