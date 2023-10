No vairāk nekā 11 300 Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas bija ieradušies kārtot latviešu valodas pārbaudi, lielākā daļa to nav nokārtojusi, portāls "Delfi" uzzināja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Laika posmā no 11. aprīļa līdz 29. augustam valsts valodas prasmes pārbaudei bija reģistrējušies kopumā 13 147 Krievijas pilsoņi. Uz pārbaudi ieradās 11 301 cilvēks.

No visiem pretendentiem, kas ieradās uz valsts valodas prasmes pārbaudi, ar pirmo reizi to izdevās nokārtot 39%, savukārt 61% personu pārbaude būs jākārto atkārtoti, jo nav izdevies iegūt nepieciešamo punktu skaitu kādā no pārbaudījuma daļām.