Deputāta mandāts atjaunots bijušajām klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram (JV), bijušajai ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei (NA), bijušajam iekšlietu ministram Mārim Kučinskim (AS), bijušajai aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei (NA) un bijušajam kultūras ministram Naurim Puntulim (NA).

Tāpat deputāta mandāts atjaunots bijušajam vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam (AS), bijušajam zemkopības ministram Didzim Šmitam (AS) un bijušajam satiksmes ministram Jānim Vitenbergam (NA), kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, kamēr ieņēma ministru amatus iepriekšējā valdībā.

Līdz ar šīm izmaiņām Saeimas sastāvā darbu 14. Saeimā noslēdza Ieva Brante (AS), Normunds Dzintars (NA), Arnolds Jātnieks (NA), Jurģis Klotiņš (NA), Ģirts Lapiņš (NA), Edgars Putra (AS) un Andrejs Svilāns (AS).