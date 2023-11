Uzkrājumu viņam nav. Arī iepriekšējo gadu ienākumi pēdējos piecos gados, kopš viņš atgriezies Daugavpilī, mēnesī nepārsniedz vidēji 2000 eiro. Elksniņa ģimene dzīvo tā, kā no valsts amatpersonas oficiālajiem ienākumiem nevar atļauties, norāda žurnālistes.

Piemēram, maijā Elksniņš smaida blakus tramvaju ceļu būvniekiem. Kamēr vīriem mugurā netīrs darba apģērbs, mēram dzeltens polo krekls (jauns maksā 700 eiro). Jūnijā viņš skrituļo krāsu skrējienā zīmola Rhude šortos, kuru cena ir 500 eiro. Ghetto games viņš jau ir citos šī zīmola šortos, kuru cena neatšķiras – tie paši 500. Bet ziemā no sala Elksniņu sargā 2500 eiro vērta Zegna jaka, norāda Re:Baltica.

Ar pulksteņu pazinējiem no "Pulksteņu šerloks" identificējām, kā mērs nēsā "Ulysse Nardin" pulksteni.). Elksniņš intervijā lika noprast, ka to varējis nopirkt advokāta laikos. Pulksteņa cena var nedaudz atšķirties atkarībā no iekļautajiem elementiem, bet vidēji tie ir 30 tūkstoši un uz augšu. Luksusa zīmolus iecienījusi arī mēra sieva Jekaterina. Abi pirms sešiem gadiem apprecējās Komo ezera krastā Itālijā un šogad svin gadadienu, ko mēdz dēvēt par čuguna kāzām, norāda žurnālistes.