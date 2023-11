Pērn no pils mūra šīs akcijas īstenošanai tika savākti 200 kilogrami sveču atlikumu un Ukrainas brīvības cīnītāju atbalstam tika izgatavotas 1000 ierakumu sveces.

Lai saudzētu Rīgas pils atjaunoto apkārtmūri un veicinātu sveču atkārtotas izmantošanas iespējas, VNĪ aicina izvēlēties stikla ietvaros iepildītas svecītes, tādējādi arī pasargājot atjaunoto pils akmens mūri no sakusušajiem un dabai nedraudzīgajiem sveču pārpalikumiem.

VNĪ jau ir uzstādījusi pēc arhitekta Pētera Blūma idejas veidoto tērauda aizsargsietu, kas palīdz pasargāt Rīgas pils vēsturiskā mūra ķieģeļus no neatgriezeniskas termiskas bojāšanas un smilšu vanniņas uz ietves.

Svecīšu novietošanai paredzētais aizsargsiets veidots no 175 posmiem, kuru garums ir 184 metri, bet platums – viens metrs. Uz viena aizsargsieta posma var izvietot 60 svecītes, bet visā sieta garumā var novietot 10,5 tūkstošus svecīšu.

Tā līdz svētdienas, 12. novembra, pulksten 12 transportlīdzekļu satiksme slēgta Bāriņu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz apgriešanās vietai pie Hermaņa ielas.

Sestdien, 11. novembrī, no pulksten 16.40 no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai norisināsies lāpu gājiens. Nepieciešamības gadījumā NBS Militārā policija un Valsts policija norādītajā gājiena maršrutā satiksmi ierobežos vai slēgs. Lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu: Rīgas Brāļu kapi – Varoņu iela – Gaujas iela – Miera iela – Brīvības iela – Brīvības bulvāris – Brīvības laukums – Kaļķu iela – Līvu laukums – Zirgu iela – Doma laukums – Herdera laukums – Bīskapa gāte – 11. novembra krastmala.

Līdz svētdienas, 12. novembra, pulksten 12 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšana liegta Mazās Nometņu ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, kā arī Hermaņa ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.

No piektdienas, 10. novembra, pulksten 20 līdz sestdienas, 11. novembra, pulksten 24 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā 11. novembra krastmalas abu pušu posmos no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, kā arī 11. novembra krastmalai paralēlās ielas posmā no Poļu gātes līdz Bīskapa gātei.