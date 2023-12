Mūsdienu digitālajā pasaulē tehnoloģijas attīstās tik strauji kā vējš. Vai ik dienu pāri mums burtiski veļas informācijas, dažnedažādu datu un tehnoloģiju atjauninājumu vilnis. Šis digitālais laikmets gan sniedz neskaitāmus labumus, gan ir izaicinājums, nepārtraukta mācīšanās un pat sava veida sparings starp paaudzēm, īpaši jauniešiem un senioriem. Konkrētajā stāstā pasekosim līdzi mazdēlam, kurš, apbruņojies ar noteiktu pacietības devu, iepazīstina savu vecmammu, 81 gadu vecu kundzi, "Nokia" podziņu telefona lietotāju, kā apieties ar viedtālruni, sūtīt ziņas, aplūkot foto un sazvanīt savu bērnības draudzeni lietotnē "WhatsApp". Visas ikdienas lietas kļūst un tikai kļūs digitālākas, tamdēļ: vai šobrīd jau varam droši apgalvot – šis ir laikmets, kurā jaunietis būs meistars, bet katra vecākā paaudze neizbēgami kļūs par nosacītu mācekli? Un vispār: kur ir tas slieksnis, kad ir par vēlu mācīties tehnoloģijas?

"Nedusmojies, ka es tik glupa, bet gudrāka jau ar' diez vai palikšu," tik lakoniski sākas saruna, kura nevēstī vieglu ceļu, liekot noprast, ka tās dalībniekiem būs jāapbruņojas ar lielu pacietības devu. Tiešām, no malas vingrinājums izskatās izaicinājumu pilns, saduroties trīspadsmitgadnieka un 81 gadu vecas kundzes pasaulēm. Ja vienā malā ir laikmeta pieslīpētas smadzenes, kuras diendienā telefonā un sociālo tīklu platformās uzņem visu jauno un "apēd" nebeidzamo pikseļu ņirboņu, tad upes otrā krastā ir sirma kundze, kuras ikdienas informācijas patēriņa grozs ir diezgan pieticīgs, pildīts ar TV un radio sacīto, papildināts ar laikabiedru teikto. "Īsts" e-paraksts ir paraksts uz papīra ar pildspalvu, un rēķinus viņa vēlas saņemt aploksnē savā īstajā pastkastītē, nevis tajā elektroniskajā, ko izveidojusi meita.

Ome : (Noraugoties.) Nū, es nezinu, vai es ar to tā īsti uzreiz sapratīšu... Bet, nu, ja tu saki, tad es paskatīšos, manām draudzenēm jau ir tie telefoni, man tumša bilde! Es tak saku, pagājušā gadsimta dinozaurs...

Mazdēls: ( I estata telefonu un sāk pamācīt vecmammu, kā to lietot.) Te jau forši, ka vari ar viņām sazvanīties, redzēt seju. Mēs tev varēsim bildes sūtīt. Viss vienkārši, nospied pogu un spied šo kodu: *****. Cipariem pieskaries ar pirkstu. Skaties, tev atveras ekrāns, re, tās visas bildes, tās ir aplikācijas. Tām vari pieskarties ar pirkstu. Galvenās ir zvans – liela telefona klausule, īsziņas – bumbulis, "vacaps" – telefona klausule bumbulī. Mēģini tagad nospiest to!

Vai divas pasaules?



Mazdēls un vecmamma – divas pasaules, pat divi laikmeti. Vērojot no malas, šķiet, ka tie jau nāk no dažādām planētām, ar citādu sarunvalodu, kas ik pa brīdim noved strupceļā un pie kāda smeķīgāka epiteta. Tiesa, šī improvizētā mācībstunda liek abiem atrast arī kopīgu valodu un izprast vienam otru. Neparastais vingrinājums izceļ tehnoloģiju iespējas no jauna skatpunkta, atklājot, ka arī 81 gada vecumā var iemācīties un veiksmīgi apieties ar atsevišķām aplikācijām, piemēram, "WhatsApp".