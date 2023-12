KM informēja, ka, atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumam, NKMP no valsts budžeta 2023. gadā tika piešķirts finansējums viena miljona eiro apmērā. Par to tika atbalstīti 22 pieteikumi finansējuma saņemšanai. Kopumā tika saņemti 54 pieteikumi par kopējo summu 4,9 miljoni eiro.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā šogad noslēgušies divi konkursi un izvērtēti 235 pieteikumi par kopējo summu 3,9 miljoni eiro. Konkursu rezultātā finansējums piešķirts 89 objektu konservācijas vai restaurācijas darbu veikšanai 1 019 700 eiro apmērā. Līdz ar to tika sagatavots finansējuma pieprasījums steidzami veicamu darbu veikšanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, ko nebija iespējams finansēt no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas un Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas līdzekļu trūkuma dēļ.