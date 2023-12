No nākamā gada laboratorisko izmeklējumu rezultāti gan pacientiem, gan mediķiem būs bez maksas viegli pieejami e-veselības portālā. Tāpat būs iespēja elektroniski sagatavot atzinumu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai, un tiks reģistrēti jauni dati par onkoloģiskajiem pacientiem, otrdien lēma valdība.

No 1. janvāra visām ārstniecības iestādēm neatkarīgi no tā, vai laboratoriskie izmeklējumi apmaksāti no valsts budžeta, pacienta vai apdrošinātāja līdzekļiem, būs pienākumus laboratorisko izmeklējumu rezultātus sniegt e-veselībā.