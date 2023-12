Jau ierasts, ka jaunā gada sagaidīšanas kulminācija ir salūts un dzirkstoša dzēriena glāžu saskandināšana. Taču pirms 10 gadiem, 2014. gada 1. janvārī, ikgadējo tradīciju aizēnoja nauda. Latvija pēc vairāku gadu pūliņiem bija pievienojusies eirozonai. Jau no pusnakts Latvijas bankomātos varēja izņemt eiro, taču tirdzniecības vietās sākās pārejas periods – varēja norēķināties gan eiro, gan latos. Atceroties šo vēsturisko brīdi, "Delfi" uz sarunu aicināja tā laika premjerministru, tagadējo Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieku Valdi Dombrovski (JV).

Neilgi pēc pusnakts 1. janvārī visa Latvija klātienē vai TV ekrānos varēja sekot līdzi, kā tā laika amatpersonas – premjers Dombrovskis, finanšu ministrs Andris Vilks , Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, Igaunijas valdības vadītājs Andruss Ansips – Rīgas centrā no "Citadeles" bankomāta katra izņēma vienu eiro banknoti. Klātesošie katru izņemto eiro banknoti sagaidīja ar ovācijām.

Vaicāts, vai atceras, kāda nominālvērtība bija eiro banknotei, kuru pirms 10 gadiem, visiem redzot, izņēma no bankomāta, Dombrovskis atbild apstiprinoši. Viņš ne tikai atceras, ka izņēmis 10 eiro, bet arī atklāj, ka šo banknoti ir saglabājis. "Šo 10 eiro banknoti, protams, es esmu pietaupījis kā piemiņu par vienu ļoti būtisku posmu un ļoti būtiska lēmuma Latvijas vēsturei īstenošanu," klāsta Dombrovskis.

Video no 2014. gada 1. janvāra.

Lai gan 2014. gada 2. janvārī Latvijas Radio intervijā politiķis izteicies, ka lieku latu viņam vairs nav, tagad viņš precizē, ka domāti naudas uzkrājumi. Piemiņai lata jubilejas monētas ir pietaupījis, pat pilnu komplektu sakrājis. Vaicāts, cik ilgi vēl pārrēķinājis no eiro uz latiem, atbild: "Protams, pirmajā posmā pārrēķināšana bija. Es atceros, (kad) savulaik tika ieviesti lati, arī pirmajā posmā to visu centās pārrēķināt – uz Latvijas rubļiem."

Latvijas attīstība eirozonā – sekmīga

Viņš atgādina, ka 2008. gada nogalē Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās Starptautiskā Valūtas fonda programmai. "Tā ka droši vien mums pašiem bija, ko pārvērtēt savā makroekonomiskajā politikā," norāda politiķis.

Kopš pievienošanās eirozonai Latvija ir ievērojusi pietiekami piesardzīgu fiskālo politiku. "Tas īstenībā ir Eiropas Komisijas secinājums makroekonomiskās nesabalansētības procedūru ietvarā: Latvijā makroekonomiskās nesabalansētības nav," skaidro EK priekšsēdētājas izpildvietnieks. "Līdz ar to Latvija eirozonā attīstās pietiekami sekmīgi."

Pēc Dombrovska domām, eirozona vēl aizvien ir pievilcīga. Un pašreizējā ģeopolitiskā situācija to skaidri parāda. Vaicāts, vai drīzumā eirozona varētu paplašināties, viņš atklāj, ka šobrīd aktīvi pie pievienošanās jautājuma strādā Bulgārija.

"Eiro ir otra lielākā valūta pasaulē, kas arī starptautiski ir pievilcīga – gan dažādiem darījumiem, gan arī kā uzkrājumu valūta," pauž Dombrovskis. Vaicāts, vai eiro jelkad no troņa gāzīs ASV dolāru, politiķis norāda, ka eiro netika ieviests ar tādu mērķi. "Šeit nenotiek nekāda sacensība vai sāncensība. Es domāju, ka eiro ir sevi pierādījis kā Eiropas Savienības vienotā valūta. Kopā ar Eiropas Savienības vienoto tirgu (tie) ir faktiski divi lielākie sasniegumi ekonomikas finanšu jomā. Eiro starptautiskā loma pakāpeniski pieaug. Mēs to arī cenšamies veicināt. Mēs to neredzam kā sacensību, ka mūs kāds obligāti jāapsteidz. Jautājums: cik lielā mērā eiro pirmkārt kalpo pašai Eiropai?" klāsta EK pārstāvis.