AS "Pasažieru vilciens" (PV) akcionās ir Latvijas Republika, līdz ar to pēc būtības īpašnieks ir sabiedrība. Tas tiešā veidā uzņēmumam uzliek par pienākumu komunicēt par saviem pakalpojumiem ar sabiedrību, izriet no stratēģiskās komunikācijas un zīmolvedības speciālista Zigurda Zaķa paustā. Taču cilvēku pieredzes stāsti rāda ko gluži pretēju – sevišķi krīzes situācijās vilciena pasažieriem nav izdevies saņemt no uzņēmuma skaidrojumus par gaidāmo problēmas risinājumu. Šajā rakstā "Delfi" lūko dažādus pasažieru pieredzes stāstus un vētīs tos no uzņēmuma komunikācijas prizmas. Tieši cilvēka pieredze veido viņa priekšstatu par vilciena zīmolu. Turklāt šis priekšstats ietekmē arī cilvēka vērtējumu par valsti, kas sastāv no pieredzēm par visiem valstī pieejamajiem pakalpojumiem. Līdz ar to vilcienu "neražas" var "barot" pārliecību, ka neveiksmīga ir visa valsts, izriet no Zaķa paustā.