Vairākums jeb 14 no 19 Siguldas novada pašvaldības deputātiem pirmdienas pēcpusdienā parakstījuši un iesnieguši pieprasījumu par Siguldas novada domes priekšsēdētājas Līgas Sausiņas (NA) atcelšanu no ieņemamā amata, informēja pieprasījuma autori.

Deputāti pieprasījuši sasaukt domes ārkārtas sēdi vai izskatīt jautājumu 25.janvāra kārtējā domes sēdē. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 19.panta trešo daļu, pieprasījumu par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata izskata tuvākajā domes sēdē, bet ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā laikā nav paredzēta domes kārtējā sēde, domes priekšsēdētājs sasauc domes ārkārtas sēdi. Ievērojot minēto un to, ka 25.janvārī ir paredzēta Siguldas novada pašvaldības domes kārtējā sēde, deputāti lūguši iekļaut jautājuma izskatīšanu domes sēdes darba kārtībā. Tādējādi to, kad šis jautājums tiks izskatīts domes sēdē, lems pašreizējā domes priekšsēdētāja.