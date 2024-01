No angļu valodas aizgūtu darbības vārdu izrādījies vairāk nekā īpašības vārdu. Parasti tie ir saistīti ar darbībām internetā, populāro kultūru un socializēšanos. Vislielāko atzinību ieguvis vārds "čilot" jeb atpūsties vienatnē vai ar draugiem.

Tikmēr jauniešu visbiežāk minētajam īpašības vārdam "cringe" latviešu valodā ir daudz iespējamo ekvivalentu, turklāt nozīmi nosaka konteksts – tas var nozīmēt gan "muļķīgi, dīvaini", gan "stulbi" un pat "pretīgi", skaidro LVA. To var lietot arī kā darbības vārdu – "krindžot" var nozīmēt "saviebt seju nepatikā", "just apkaunojumu" vai "justies neveikli".

Līdzīgi kā darbības vārdi, arī no angļu valodas aizgūtie lietvārdi ir saistīti ar populāro kultūru un jauniešu kultūru. Turklāt vairākiem vārdiem un vārdu savienojumiem latviešu valodā atrodami stabili ekvivalenti, piemēram, "gyms" jeb "treniņzāle", "deadline" jeb "termiņš", "podkāsts" jeb "raidieraksts". Aizgūti arī populāri salikteņi un vārdu savienojumi, kas izplatījušies ar mīmu palīdzību, piemēram, "girlboss" jeb ambicioza un veiksmīga sieviete, kā arī "side eye" - skats uz kādu ar skepsi, aizdomām vai neticību. Daži aizguvumi plaši lietoti deminutīva formā, piemēram, "napiņš" no vārda "nap" jeb "diendusa", "tripiņš" no vārda "trip" jeb "ceļojums".