Pagājušā gada beigās Latvijā vecuma pensijas saņēma 437 374 cilvēki, vidējais piešķirtais pensijas apmērs kopā ar piemaksu bija 563 eiro, pensionāra vidējais vecums bija 74,4 gadi, portālu "Delfi" informēja Labklājības ministrijā (LM).

Runājot par aktualitātēm pensiju jomā, ministrijas eksperti uzsvēra, ka pērn 43% pensionāru saņēma 500 līdz 1000 eiro lietu pensiju, 34% – 350 līdz 500 eiro lielu pensiju. 7% pensionāru saņēma pensiju, kas bija lielāka par 1000 eiro. Taču liels ir valsts minimālās pensijas saņēmēju skaits, kas pērn bija 16% no visiem vecuma pensionāriem.

Labklājības ministrs uzsvēra, ka iestājas par to, ka tiek indeksēts viss pensijas apmērs, ņemot vērā inflāciju un noteiktos algas reālā pieauguma procentus. Ja to izdotos ieviest jau šogad, tad no sociālā budžeta papildus tas prasītu 6,9 miljonus eiro, bet nākamgad – 27,9 miljonus eiro.