No amata atkāpjoties abiem bijušās mēres Evas Kārkliņas vietniekiem, izjukusi līdzšinējā Talsu novada domes koalīcija.

Pēc tam, kad 11 deputāti nobalsoja par Kārliņas atbrīvošanu no amata, domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Lauris Pīlēģis ("Mēs - Talsiem un novadam") un vietnieks administratīvajos jautājumos Aldis Pinkens (JV) paziņoja par atkāpšanos no amata, dodot iespēju iesnieguma autoriem par Kārkliņas atkāpšanos no amata, veidot savu komandu un turpmāk vadīt domi. Pīlēģis pauda cerību, ka jaunā komanda spēs turpināt īstenot projektus Dundagas ielas otro kārtu, Vilkmuižas peldvietas labiekārtošanu, bērnudārza "Vīnodziņa" atjaunošanu un citus projektus.