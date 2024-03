Pārbaudēs konstatēts, ka 13,5% no pārbaudītajiem uzņēmumiem pilnībā atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, savukārt 86,3% uzņēmumu atsevišķos posmos ir konstatētas neatbilstības, kas būtiski neietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu. Neatbilstības, kas var būtiski ietekmēt pārtikas produktu nekaitīgumu, piemēram, konstatēta kaitēkļu klātbūtne, nav nodrošināta atbilstoša ūdens apgāde vai arī netiek ievērotas higiēnas prasības, konstatētas 0,2% pārbaudīto uzņēmumu. Konstatējot būtiskas neatbilstības, pieņemts lēmums par kāda no tehnoloģiskā posma vai kopumā uzņēmuma darbības apturēšanu, informē PVD pārstāve.

Zepa norāda, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, situācija 2023. gadā nav būtiski mainījusies. Biežāk konstatētie pārkāpumi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos ir neatbilstoša iekārtu un aprīkojuma higiēna, tostarp netīrs, nolietojies vai bojāts aprīkojums, vai arī tas tiek uzglabāts neatbilstošos apstākļos, kas konstatēts 35,8% no veiktajām pārbaudēm, kas ir par 2,2% vairāk nekā pagājušajā gadā. Pārkāpums par pārtikas aprites telpu neuzturēšanu tīrā un labā kārtībā, stāvoklī, kas neļauj īstenot labu higiēnas praksi, tostarp aizsardzību pret piesārņojumu un kaitēkļu iekļūšanu uzņēmumā, konstatēts 35,7% no veiktajām pārbaudēm, kas ir par 1,5% mazāk kā gadu iepriekš.

Zepa uzsver, ka pārkāpumi par pārtikas izsekojamības nenodrošināšanu un preču iegādei apliecinošu dokumentu neuzrādīšanu konstatēti 11,6% no veiktajām pārbaudēm, kas ir par 1,7% mazāk kā iepriekšējajā gadā. Tāpat 10,6% no veiktajām pārbaudēm, kas ir par 1,8% mazāk kā iepriekšējajā gadā tika konstatēti pārkāpumi par nepilnīgas informācijas vai informācijas nesniegšanu par produktu patērētājiem, tostarp par vielām vai produktiem, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību. 9,2% no uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes, kas ir par 1,4% mazāk kā iepriekšējajā gadā fiksēja pārkāpumus par pārtikas produktu izplatīšanu vai izmantošanu ēdienu gatavošanai, kuriem beidzies derīguma termiņš, vai tas nav nosakāms, kā arī pārkāpumi par neatbilstošām gatavo ēdienu vai izejvielu uzglabāšanas temperatūrām tika konstatēti 5% no veiktajām pārbaudēm, kas ir par 0,1% vairāk kā iepriekšējajā gadā.