Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18. aprīlī vienā no tiesvedībām starp partiju " Latvijas attīstībai " un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju ( KNAB ) ir lēmis par labu birojam, kā rezultātā partijai būs jāiemaksā valsts budžetā nelikumīgi veikts ziedojums 1700 eiro apmērā.

AT informēja, ka partija bija vērsusies tiesā, lūdzot atcelt KNAB lēmumu, ar kuru tai bija uzdots prettiesiski iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā. Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Izvērtējot kasācijas sūdzībā norādīto, AT atzina, ka ir pamats atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi strīds noslēdzās un spēkā stājās Administratīvās apgabaltiesas spriedums.

Apgabaltiesa šajā lietā atzina, ka partijai pārskaitīto 1700 eiro avots nav paša maksātāja finanšu līdzekļi – nauda tika saņemta no citas personas ar mērķi to pārskaitīt partijai. Tā kā maksātājs darbojās kā starpnieks, tika pārkāpti partiju finansēšanas noteikumi. Līdz ar to apgabaltiesa atzina, ka birojs pamatoti partijai uzdeva šos prettiesiski iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.