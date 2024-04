Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) neapmierinātības dēļ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ( LIAA ) direktora amatā varētu nenonākt neviens no diviem kandidātiem, kas atlases konkursā saņēma augstāko novērtējumu, vēsta LTV raidījums "De facto".

Vai kāds no abiem kļūs par LIAA vadītāju, šobrīd gan izskatās maz ticams, jo Valainis ir acīmredzami nemierā ar komisijas izvēli, vēsta raidījums, atzīmējot, ka šonedēļ Valsts kancelejā saņemtā ekonomikas ministra vēstule, kurā viņš lūdzis papildu informāciju arī par citiem pretendentiem konkursā. Valsts kanceleja gan uzsver, ka nedrīkstot šādu informāciju atklāt, pat ne ministram. Kancelejas direktora vietniece Ieva Lībķena sacījusi, ka viņas pieredzē šī ir pirmā reize, kad ministrs prasījis sīkāku informāciju.

Taujāts, vai situācija neizskatās pēc vēlmes iedabūt amatā savu kandidātu, apejot konkursu, ministrs to noraidījis. Viņš gan nenoliedz, ka atsevišķi atsijātie ir vērsušies arī pie viņa: "Ir pie manis vērsušies cilvēki, informējot par to, ka viņiem ir plāns pārsūdzēt, un snieguši dažāda veida ziņojumus un pārdomas par visu šo procesu." Paralēli politikas kuluāros izplatoties runas, ka Bļodnieces kandidatūra tiekot lobēta gan no atsevišķu politiķu, gan uzņēmēju puses.