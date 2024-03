Lietuva ir viena no tām Ukrainai draudzīgajām valstīm, ar kurām šobrīd notiek sarunas par divpusēju vienošanos drošības garantijām. Sakiet, lūdzu, kādā stadijā tās ir?

Redzam, ka daudzi notikumi šobrīd arī ir draudīgi, manuprāt. Lietuva to jūt. Uzskatu, ka jāveido sadarbība, lai veidotu ļoti lielu militāri rūpnieciskā kompleksa koalīciju. Starp mūsu valstīm pastāv arī izpratne, kā mēs varam pietuvoties pilntiesīgai dalībai NATO un Eiropas Savienībā.

Tikmēr par tādu pašu stabilitāti nevar runāt sadarbībā ar Poliju. No vienas puses – valdība Ukrainu ir atbalstījusi kopš kara sākuma, no otras puses – tie paši zemnieku nemieri pierobežā. Kā to risināt?