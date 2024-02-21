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Газон полностью исчез? Недавно построили дом, а вокруг — песчаное поле? Решение для изменения ситуации — покупка чернозема. Как найти лучший и без вредителей?

Оказывается, термин "чернозем" — всего лишь расхожее выражение, по факту это обычная почва. Согласно закону "О недрах", почва — это верхний рыхлый слой земной коры, образовавшийся под воздействием атмосферных и биологических факторов, обладающий естественным плодородием. Преподавательница Булдурской технической школы (бывшая Булдурская средняя школа садоводства - авт.) Аусма Яунджейкаре и руководительница отдела Агрохимических исследований почвы Государственной службы защиты растений Гуна Шмитиня расскажут, как не запутаться в широком предложении, если вы планируете купить чернозем, и что нужно знать, прежде чем позволить вывалить у себя во дворе груз земли темного цвета.

Где купить землю темного цвета или чернозем

Наберите в поисковике, и вы получите десятки предложений — есть компании с собственными сайтами, но немало продавцов и на простых порталах объявлений. Вот несколько примеров того, что пишут торговцы! Почти все они подчеркивают — чернозем плодороден. В объявлениях, которые можно найти в глубинах интернета, некоторые указывают также уровень pH почвы, некоторые даже прилагают сертификат, правда, без печати сертифицирующего органа и без даты. Однако фотографии, сопровождающие рекламные объявления, практически идентичны: грузовик с грунтом. Разумеется, в темных тонах.

"...в карьере добывается просеянный чернозем/грунт, который можно будет использовать:

  • для озеленения и благоустройства;

  • для создания домашних садов;

  • теплиц;

  • ландшафтных решений".

"Плодородный чернозем. Новый лицензированный карьер. Мы сами добываем и поставляем".

"Мы предлагаем различные виды качественного чернозема:

  • для посадок — очень высокого качества (черный), хорошо перемешанный, верхний слой почвы — первый метр;

  • слегка торфянистый;

  • чистая земля — почвенный слой с самым песчаным составом (коричневый)".

Здесь, здесь и здесь вы можете увидеть обсуждения на форуме Cālis, в которых люди делятся опытом покупки чернозема. Оба эксперта также считают этот метод — "сарафанное радио" или обмен хорошим и плохим опытом — лучшим способом получить то, что вам нужно.

Что нежелательного мы можем принести в наш двор

Яунджейкаре подчеркивает, что лучше всего выбирать чернозем, который не был выкопан на обочине дороги, так как в таком случае в почве скапливаются загрязняющие вещества. Неизбежны и сорняки. "Там, где растения росли в дикой природе, все они в какой-то момент прорастали и давали семена, а, значит, без сорняков нам не обойтись. Вопрос только в том, какие из них вам привезут? Особенность сорняков в том, что семена могут ждать в земле пять, шесть или даже 20 лет, пока не появятся подходящие условия для прорастания. Что можно сделать? Следите за тем, чтобы в почве не были видны длинные корни многолетних сорняков. Однолетние сорняки обычно имеют мочковатые корни, которые осенью погибают. У многолетних же сорняков вся жизненная система находится в корневищах — корневых клубнях, которые остаются в почве. Не дай бог, если семена сорняка попадут в почву на лужайке — они потом разрастутся и оплетут все растения", — объясняет Яунджейкаре.

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