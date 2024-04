Kopš 16. aprīļa ilgstošas lietusgāzes ir skārušas teritorijas netālu no Džudzjanas upes, kas ir viens no valsts apdzīvotākajiem reģioniem. Četrās no Guandunas meteoroloģiskajām stacijām aprīlī reģistrēts rekordliels nokrišņu daudzums.