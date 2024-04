Krievijas spēki naktī veica uzbrukumu Ukrainai ar stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95 un raķetēm "Kinžal". Ap plkst.4 no rīta trauksme tika izsludināta lielākajā daļā Ukrainas apgabalu. Gaisa spēki ziņoja arī par ienaidnieka raķešu palaišanu, kas mainīja trajektoriju.

Lidaparāti F-16

Precīzāki termiņi lidmašīnu piegādei netika minēti, taču aizsardzības ministre sacīja, ka tam jānotiek pēc iespējas ātrāk. Dedondere 2023. gada oktobrī paziņoja, ka Beļģija spēs piegādāt F-16 Ukrainai ne agrāk kā 2025.gadā. Valsts piegādātie iznīcinātāji tiks finansēti nevis no Beļģijas nodokļu maksātāju naudas, bet gan ar procentiem no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, precizēja premjers.

Paredzams, ka līdz vasaras vidum 12 ukraiņu piloti būs gatavi veikt kaujas misijas ar F-16 iznīcinātājiem pēc apmācības Dānijā, Apvienotajā Karalistē un ASV. Tajā pašā laikā līdz viņu atgriešanās brīdim frontes līnijā Ukraina saņems tikai sešas šādas lidmašīnas no aptuveni 45, ko solījuši Eiropas sabiedrotie, marta vidū ziņoja "The New York Times".