Novērošanas kameras videoierakstā redzams, ka furgons un to pavadošā apsardzes automašīna ar ieslēgtām bākugunīm lēni šķērso ceļa nodevas punkta vārtus, kad busiņā no priekšas ietriecas tumšas krāsas vieglā automašīna, to nobloķējot.