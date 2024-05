Tiesa, Baidens atteicās no trīs debašu piedāvājuma, ko bija rosinājusi abu lielo ASV politisko partiju vēlēšanu debašu komiteja. Prezidents devis priekšroku divām mediju rīkotām debatēm bez skatītāju auditorijas.

"Donalds Tramps 2020. gadā zaudēja man divās debatēs. Kopš tā laika viņš nav parādījies nevienās debatēs. Tagad viņš uzvedas tā, it kā viņš ar mani gribētu atkal debatēt. Labi, sagādā man to prieku, draugs," sociālajā tīklā "X" publicētā video sacīja Baidens. "Es to darīšu pat divas reizes."